Yenifakılı İlçe Müftülüğü, fitre verilirken kime, nasıl verilmesi gerektiğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

2024 yılı fitre miktarının 130 lira olarak belirlendiğini hatırlatan İlçe Müftüsü Recep Şimşek, “Fitre Ramazan’da Müslüman ve zengin sayılan kişilerin ihtiyaç sahibi olanlara Ramazan ayını bitirip bayram gününe ulaşmanın karşılığında verilmesi vacip olan bir sadakadır. Ölçü olarak burada Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’de birlik ve beraberliği sağlama açısından din işleri yüksek kurulu fitre miktarını kendisi belirliyor. Bu yıl fitre miktarı 130 lira olarak belirlendi. Kendisi zekatla vermekle hükümlü olan kimseler başkasının fitresini alamazlar. Buna kesinlikle dikkat etmek lazım. Fitrede önemli olan hususlardan bir tanesi de usul ve furu dediğimiz kişinin kendi babasına, dedesine yada annesine, anneannesine fitresini vermeyeceği gibi çocuklarına ve çocuklarının çocuklarına da hiç kimse kendi fitresini veremez. Fitreyi verirken, zekâtı kimlere veriyorsak fitreyi de o kişilere vermemiz gerekmektedir. Bir kimse zengin olan kimselere fitre veremez” dedi.

FITIR SADAKASI NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, anne, baba, dedeler ve ninelerine, çocuk ve torunlarına, eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

FİTRE KİMLERE VACİPTİR?

Ergenlik çağına gelmiş, Ramazan ayının sonuna yetişen ve dinen zengin sayılan her Müslümana vaciptir. Küçük çocuklarının fitreleri velisi tarafından verilir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Fitre miktarı günlük fidye miktarıyla aynıdır. Fitre, bayramdan önce verilebilir ancak bayramdan sonraya bırakılmaması gerekir.