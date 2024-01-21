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Dünya genelinde popüler olan Toblerone'un, plastik madde bulaşması sebebiyle geri çağrılma kararı alındı. Kent Gıda tarafından yapılan açıklamaya göre, İsviçre'deki üretim tesisinde meydana gelen münferit bir olay sonucunda Toblerone Sütlü 100 gr. ürününde yabancı plastik madde bulaşması tespit edildi. Bu nedenle, şirket tüketicilerin güvenliği ve ürün kalitesini ön planda tutarak söz konusu ürünleri geri çağırmaya karar verdi.

Kent Gıda'nın açıklamasına göre, yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürününde yaşanan münferit olayın kaynağı belirlendi ve gerekli düzeltici önlemler hemen alındı. Şirket, tüm müşteri ve bayilere ürünleri geri çağırdığını, imha etmek üzere topladığını ve ilgili kamu kurumlarıyla iletişime geçtiğini bildirdi.

Yaşanan durumun sadece Toblerone Sütlü 100 gr. ürününü etkilediğini ve diğer ürünleri kapsamadığını belirten Kent Gıda, tüketicilerin güvenliği ve ürün kalitesine verdikleri önemin altını çizdi.