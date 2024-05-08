Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da katılmış olduğu Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşım Panali'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yenilikçi Politikalarımızın somut bir göstergesi olan Aile Sosyal Destek Programı aracılığıyla sahadaki ihtiyaçları belirleyerek, 7,4 milyon haneye ulaştık diyen Bakan Göktaş, aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla 4,2 milyon kişiye ''Aile Eğitim Programı'' ve 1,8 milyon gence ''Evlilik Öncesi Eğitim Programı'' sağladıklarını belirtti.

Ailenin, geleceğin Türkiye'sini şekillendirecek nesilleri yetiştirmede temel bir kurum olduğuna inanıyoruz." diyen Bakan, gençlerin aile kurmalarını desteklemek ve sosyal risklere karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını belirtti.

GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Bu fon aracılığıyla genç çiftlere faizsiz kredi desteği sağladıklarını vurgulayan Bakan, Mayıs ayında başvuruları kabul edilen gençlere ödemelerin yapılacağını müjdeledi.

Cumhurbaşkanının vizyonu doğrultusunda başlatılan bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan, ülkenin doğal kaynaklarını gençlerin geleceği için sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.