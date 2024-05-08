Emekli vatandaşlar için promosyon ödemelerinde rakamlar güncellendi! İşte en yüksek ödeme yapan 3 banka:

Bankalar, emekli vatandaşların beklentilerini karşılamak adına harekete geçti ve promosyon miktarlarını güncelledi. Tüm emekliler, bankaların sunduğu promosyon ödemelerinden faydalanabilirler. Ancak, bu promosyonlardan yararlanabilmek için üç yıl boyunca ilgili bankada hesap açık tutma şartı bulunmaktadır. Emeklilerin promosyon alabilmeleri için hesaplarını üç yıl boyunca ilgili bankada tutmaları gerekmektedir. Bu promosyonlar kapsamında emeklilere 18 bin TL'ye kadar varan ödeme imkanı sunulmaktadır. Ödeme miktarının artmasıyla birlikte banka değiştirmek isteyen emeklilerin sayısında da artış gözlemlenmektedir. Peki, emekliler hangi şartlarda banka değiştirerek yüksek promosyon alabilirler?

Milyonlarca emekli için müjdeli haber geldi, çünkü promosyon ödemelerinde miktarlar arttı. İsteyen emekliler, bankalarını değiştirerek daha yüksek promosyonlar alabilirler. Yeni dönem emekli maaşlarının açıklanmasının ardından bankalar, promosyon tutarlarını güncellemeye başladılar. Pek çok banka, kendi bünyesine emekli maaşlarını taşıyacak olan emeklilere cazip fırsatlar sunmak amacıyla kampanyalarını duyurdu.

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli promosyonlarıyla ilgili açıklamasının ardından bankaların promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor? Merak edilenlerin yanıtları bulundu.

Bankalar, emekli promosyon kampanyalarında fiyatları güncellediler. Kamu bankalarında artan emekli promosyon tutarları, özel bankalarda da en yüksek emekli promosyon miktarının artmasına neden oldu. Böylece en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL'ye ulaştı. Peki, en yüksek emekli promosyonunu veren banka hangisi? Güncel banka promosyonları ne durumda?

Konuyla ilgili olarak tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı. Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon tutarlarının 8 ile 12 bin TL aralığına çıkarıldığını duyurmuştu. Kamu bankalarında yaşanan artışın diğer özel bankalar tarafından da takip edileceğini belirtmişti. Nitekim öyle de oldu, şu anda özel bankalarda promosyonlar 20 bin TL sınırına dayandı diyebiliriz. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yaparken, özel bankalar ise 20 bin TL'ye yakın promosyon ücreti sunuyor."

Emeklilerin temmuz ayında ne kadar zam alacaklarına dair tahminler de yapılmaktadır. Şu anda yüzde 18.72 oranında 4 aylık enflasyon farkı hak edilmiştir. Mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon rakamları henüz açıklanmamıştır. Eğer aylık yüzde 3'ün üzerinde bir enflasyon farkı gerçekleşirse, toplamda 6 ayda yüzde 25'lik bir fark oluşacaktır. SSK ve Bağkur emeklileri için 5 puanlık refah payı artışı beklenmektedir. Bu durumda yüzde 30 oranında bir zam yapılabilir. Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeden dolayı 5 puan daha az zam alacağı tahmin edilmektedir. Ancak, memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağkur emeklileri ile eşitleneceği düşünülmektedir.

Promosyonlar konusunda ise temmuz ayına kalmadan bankalardaki promosyon ücretlerinin 20 bin TL sınırına ulaşacağı öngörülmektedir. Bankalar, kendi müşteri portföylerini genişletmek adına emekli müşterilere yönelik çeşitli avantajlar sunmaktadır.

Yüksek promosyon almak isteyen emekliler, temmuz ayını beklemek yerine hemen harekete geçebilirler. Banka değişikliği yapacak olanlar, kendi harcama alışkanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda bir an önce harekete geçebilirler.

Banka seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında uygun kredi imkanları, kredi kartı olup olmaması gibi faktörler bulunmaktadır. Ayrıca, diğer ekstra olanaklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu değerlendirmeler sadece internet bankacılığı üzerinden değil, şubelere fiziksel olarak gidilerek de yapılmalıdır.

En yüksek promosyon ödemesini yapan bankalar şunlardır:

Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyanlara 5.000 TL'ye varan promosyon ile birlikte 2.500 TL chip-para ödemesi yapmaktadır. Toplamda 17.500 TL ödeme yapılmaktadır.

ING: Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca, otomatik fatura talimatına bağlı olarak 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Toplamda 18 bin TL ödeme alınabilmektedir.

Yapı Kredi: Maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilere 18.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

İş Bankası: İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.