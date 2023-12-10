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Yozgat’ta Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik Ramazan ayı umre programının detayları belli oldu.

​Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtlar başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle “Ramazan Ayı Umre Programı” hazırladı. Buna göre; 30 günlük, 22 günlük, 16 günlük, 13 günlük, 11 günlük veya 7 günlük Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.

Vatandaşlar Ramazan ayı umre turlarına dair detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilecek. Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların, Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek. Umre turları için https://hacumre.diyanet.gov.tr/Documents/2024RAMAZANTURLAR.pdf ulaşabilirsiniz.