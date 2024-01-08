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Yozgat’ın da içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı değerlendirilirken, soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıldı.



Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, halen Balkanlar üzerinden gelen sistemin etkisi altında olan bölge genelinde çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Yozgat’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşle mevsim normallerine, zamanla mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor. Ayrıca ani sıcaklık düşüşü ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği kar birikintisi, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.