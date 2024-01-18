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Döviz piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle, ünlü ekonomi yazarı, bu yıl içinde doların tahmini seviyelerini paylaştı. Yeni yılın başından itibaren döviz kurlarındaki ve altındaki artışlar, yatırımcıları endişelendirdi. Gazete Duvar yazarı, özellikle önümüzdeki günlerde doların 30 TL seviyelerine çıkabileceğini ve yerel seçimlerin ardından bu artışın ivme kazanabileceğini belirtti.

Ekonomi yazarı, borsadaki dalgalı seyrin devam ettiğine ve altının giderek yükselen bir trende girdiğine dikkat çekti. Döviz kurlarındaki zayıf ancak istikrarlı yükseliş eğilimine vurgu yapan Karan, yerel seçimlerin ardından doların 35-37 TL aralığında olabileceğini öngörüyor. Ayrıca, Euro'nun önümüzdeki dönemde 40 TL'yi test edebileceğini belirterek, Türkiye'nin ekonomik durumu, Fed'in politikaları ve küresel ekonomik eğilimlerin bu süreçte kritik faktörler olacağını ifade etti.

Yazar, dünya genelinde yaşlı nüfusun yaşam koşullarının kötüleştiğini vurgulayarak, Türkiye'deki emeklilerin satın alma gücünün düşük olduğuna dikkat çekti. Emeklilerin yüzde 40'ının açlık sınırının altında bir maaş aldığını belirten Karan, bu durumu önemli bir sorun olarak öne sürdü.