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Gebze Arapçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Hemşeri Buluşması’ programına, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Onursal Başkanı Bölgenin önemli iş adamı Erol Akalın, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erdem Ay, İstanbul Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hamdi Kurtoğlu, Federasyona Bağlı Dernek başkan ve yönetimleri, daire müdürleri, muhtarlar, iş adamları, sanayiciler, sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri ve 500’ün üzerinde Yozgatlı katıldı.

Programın açılış konuşmasını Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erdem Ay gerçekleştirdi. Erdem Ay yaptığı konuşmada Bugün, Kocaeli ile Yozgat'ın buluşması, birlikteliğimizin ve dayanışmamızın bir ifadesidir. ‘Birlik ve beraberlik’ adına düzenlediğimiz bu programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz” dedi.

ÖNEMLİ HİZMETLERE İMZA ATTIK

Başkan Erdem Ay, “Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, 2019 yılında 7 derneğimizin bir araya gelmesiyle kuruldu. Onursal Başkanımız Erol Akalın'ın öncülüğünde, Yozgatlıların Kocaeli'deki birleşme adresi olarak kurulan federasyonumuz, önemli hizmetlere imza attı. Önceki dönemde gerçekleştirdiğimiz Testi Kebabı Şöleni’nde 3 bin kişi ve geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Arabaşı Şöleni’nde yine 3 bin kişi bir araya gelerek, gücümüzü herkese gösterdik. Şimdi de burada bir araya gelmenin güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu

YOZGATLILARIN TEK ADRESİ

Federasyon Başkanı Erdem Ay, “Bu federasyon, Yozgatlıların sesi, soluğu ve birleşme adresidir. Geçmişte 25 öğrencimizi Kocaeli'ye getirerek eğitimlerine katkıda bulunduk, gençlerimize burslar sağladık. Bu faaliyetlere katkı sunan tüm gönüllülerimize de minnettarız. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni, birliğimizi pekiştirmek, doğduğumuz ve doyduğumuz yerlere hizmet etmektir. Bozok Yaylası'nın yiğit evlatları olarak, köklerimizi unutmadık ve unutmayacağız. Belediye Başkanımıza da bu güzel buluşmamıza ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘66 ile 41’İN VUSLATI GERÇEKLEŞTİ’

Başkan Erdem Ay, “Federasyonumuz, Kocaeli genelinde yaşayan 33 bin Yozgatlının güçlü bir temsilcisidir. Sanayicilerimizin yanı sıra temsil makamlarında da Yozgatlıları görmek istiyoruz. Çünkü Yozgatlının var olduğu her yerde, güven ve güzellik vardır. Bu gün burada, 66 ile 41'in vuslatını gerçekleştirdik. Bu vuslat, güzelliklere atılan bir imzadır ve bu imza Yozgatlının ruhunda kalıcıdır” İfadelerini kullandı.

BÜYÜKGÖZ, HİZMETLERİNİ ANLATTI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, yaptığı hizmetleri sinevizyon eşliğinde anlattı. Yaptığı hizmetlerle Gebze’nin 100 yıllık geleceğini güzelleştirdiklerini belirten Büyükgöz, katılımlarından dolayı Yozgatlılara teşekkür etti.

PLAKET VERİLDİ

Yaptığı hizmetlerden ve programa katılımlarından dolayı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e plaket takdim edildi. Plaketi Federasyonun Onursal Başkanı Erol Akalın ile Genel Başkanı Erdem Ay birlikte takdim ettiler. Katılımın yoğun olması, programı organize edenler tarafından takdirle karşılandı.