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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret, 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bu zammın etkisiyle birçok ücret ve ödeme de değişiklik gösterdi.

Yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücretle birlikte birçok ücret ve ödeme de değişecek. Bağ-Kur priminden, GSS'ye, doğum ve askerlik borçlanmasından 65 yaş aylığına, engellik maaşından, işsizlik maaşına, rapor ücretinden kıdem tazminatına kadar birçok ücret değişti. İşte yeni ücret ve ödemeler...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zamla birlikte en düşük işsizlik maaşı 7 bin 987 liraya yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 14 bin 910 liraya yükseldi.

GSS PRİMİ KAÇ TL OLDU?

Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. Buna göre asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla GSS pirimi 603 liraya çıkıyor. En yüksek GSS pirimi ise 7 bin 243 liraya çıktı.

İsteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücrete gelen yüzde 50 zamla birlikte en düşük 6 bin 223 liraya çıkıyor. En yüksek isteğe bağlı sigortalılık 46 bin 681 liraya çıktı.

BAĞ-KUR PRİMLERİ

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamla birlikte Bağ-Kur primleri de arttı. En düşük Bağ-Kur primi 6 bin 942 liraya yükseldi.

65 YAŞ AYLIKLARI

65 yaş aylıkları, asgari ücret zammıyla birlikte 4 bin 776 liraya yükseldi.

ENGELLİ AYLIKLARI

Engelli aylıkları da asgari ücret zammından etkilendi. Yüzde 40-69 arası engelli maaşları 3 bin 936 liraya çıkarken, 18 yaş altı engelli aylıkları 3 bin 813 lira oldu. Yüzde 70 ve üzeri engellilere ise 5719 lira ödenecek.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte, yatarak tedavide günlük geçici iş göremezlik ödeneği 338 liraya, ayakta tedavide ise 447 liraya yükseldi.

DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora gibi süreçlerde borçlanma primleri arttı. Asgari ücret zammıyla birlikte en düşük borçlanma günlük 214 lira, en yüksek ise bin 630 lira oldu.

STAJYER MAAŞLARI

Stajyer maaşları da asgari ücret zammından etkilendi ve yeni asgari ücretle birlikte 5 bin 130 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücret alanların kıdem tazminatı hesaplamaları da yeni zamma göre değişti. Bir yıl çalışan asgari ücretli, yeni asgari ücretle birlikte 20 bin 790 lira kıdem tazminatı alacak. 10 yıl çalışan asgari ücretli ise 207 bin 910 lira kıdem tazminatı hak edecek.