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SGK, Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacak ve emeklilere ücretsiz sağlık hizmeti sunacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl başlatılan bu uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilerin sağlık sorunlarına çözüm odaklı attığı önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Türkiye genelinde geçerli olan bu uygulama, 2024 yılı boyunca tüm emeklilere ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu yenilikle birlikte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ayrımı olmadan tüm emekliler, sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanabilecekler. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine dahil edilen uygulama, özellikle ileri yaşta olan emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Türkiye'de 15 milyonu aşkın emeklinin bulunduğu bir dönemde, bütçeden ayrılan payın yetersiz kalması nedeniyle emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı biliniyor. SGK'nın başlattığı bu uygulama, emeklilerin 2024 yılındaki maaş zammına umut bağlamasına olanak tanıyor.

Sağlık sistemine yapılan bu değişiklikle birlikte, özellikle fizik tedavinin pahalı olması sebebiyle alternatif tedavi yöntemlerinden olan kaplıca tedavileri, GSS sistemi kapsamına alındı. Bu sayede, tüm emekliler ücretsiz olarak kaplıca hizmetinden faydalanabilecekler. Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı ayrımı olmadan, Türkiye genelinde 81 ilde hizmet sunulacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyen emeklilerin, herhangi bir sağlık kurumundan fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporunu alması yeterli olacak. Ayrıca, refakatçilerin de uygulamadan faydalanması düşünülerek uygulama kapsamında yer alacak.

Sağlık raporu doğrultusunda başvuru yapan emekliler, uygun bulunmaları halinde 6 ay boyunca ücretsiz olarak kaplıca hizmetinden yararlanabilecekler. Bu sürenin sonunda ise tedavinin devam edip etmediğine dair yeni bir sağlık raporu alınacak.

SGK, uygulamadan herhangi bir ücret talep etmeyecek olup, ayrıca yerleşim yerlerine uzak bölgelerde yaşayan emeklilerin yol masraflarını da karşılayarak uygulamaya erişimlerini kolaylaştıracak. Emekliler, kendileri ve refakatçileri için yaptıkları yol harcamalarını SGK'dan kesintisiz bir şekilde temin edebilecekler.