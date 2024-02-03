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Sarıkaya Türk Diyanet Vakfı (TDV) Şubesi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Sarıkaya Müftülüğü, TDV Şubesi organizesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çaldı.

Hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak amacıyla verilen çeşitli ihtiyaçlar, TDV tarafından ailelere teslim edildi.

Her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirten İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, “Sarıkaya Müftülüğü TDV Şubesi organizesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapısını çaldık. Sponsorlarımızın ve hayırsever kardeşlerimizin emanetlerini kendilerine ulaştırdık. İyilik kervanın bir ferdi olarak Türkiye Diyanet Vakfı imkanları nispetinde yardıma muhtaç bütün kardeşlerimize destek olmaya devam edecektir. Bizleri bu hayırlı ve bereketli yolda istihdam eden yüce rabbimize şükürler olsun” şeklinde konuştu.