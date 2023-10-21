Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Eğitim-İş Samsun Şube İlkadım Onur Ödülü töreninde, gazetemizin eski Yazı İşleri Müdürlerinden, tanınmış araştırmacı gazeteci ve yazar Saygı Öztürk, bu prestijli ödüle layık görüldü.

Yozgat yaşanabilir çevre için ‘İklim Değişikliği Zirvesi’ düzenlendi Yozgat yaşanabilir çevre için ‘İklim Değişikliği Zirvesi’ düzenlendi

Eğitim-İş Samsun Şubesi tarafından her yıl düzenlenen bu önemli etkinlikte, Saygı Öztürk'e verilen ödül, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın da katıldığı bir geceyle kutlandı.

saygı öz

Eğitim-İş Samsun Şubesi tarafından özenle seçilen Saygı Öztürk, özellikle laik, bilimsel, nitelikli ve karma eğitim hakkının savunucusu olarak tanınmış ve bu alandaki mücadelesiyle dikkat çekmiştir.

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erken, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bir çift mavi gözün izinde laik, bilimsel, nitelikli ve karma eğitim hakkı için mücadelemizde yoldaş olduğumuz cesur yürekli Eğitim-İş’in onurlu üyeleri hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Umutsuzluk yok, Eğitim-İş’in umutsuz olamaz, umutsuz olma lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

Saygı Öztürk, ödülünü TÜYAP Kitap Fuarı sırasında alamadığı için özür dileyerek kabul etti. Eğitim-İş Samsun Şubesi, Saygı Öztürk'ü bu ödülle onurlandırarak, gazeteciliğe ve eğitim alanındaki çabalarına olan katkılarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi