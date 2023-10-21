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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Eğitim-İş Samsun Şube İlkadım Onur Ödülü töreninde, gazetemizin eski Yazı İşleri Müdürlerinden, tanınmış araştırmacı gazeteci ve yazar Saygı Öztürk, bu prestijli ödüle layık görüldü.

Eğitim-İş Samsun Şubesi tarafından her yıl düzenlenen bu önemli etkinlikte, Saygı Öztürk'e verilen ödül, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın da katıldığı bir geceyle kutlandı.

Eğitim-İş Samsun Şubesi tarafından özenle seçilen Saygı Öztürk, özellikle laik, bilimsel, nitelikli ve karma eğitim hakkının savunucusu olarak tanınmış ve bu alandaki mücadelesiyle dikkat çekmiştir.

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erken, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bir çift mavi gözün izinde laik, bilimsel, nitelikli ve karma eğitim hakkı için mücadelemizde yoldaş olduğumuz cesur yürekli Eğitim-İş’in onurlu üyeleri hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Umutsuzluk yok, Eğitim-İş’in umutsuz olamaz, umutsuz olma lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

Saygı Öztürk, ödülünü TÜYAP Kitap Fuarı sırasında alamadığı için özür dileyerek kabul etti. Eğitim-İş Samsun Şubesi, Saygı Öztürk'ü bu ödülle onurlandırarak, gazeteciliğe ve eğitim alanındaki çabalarına olan katkılarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)