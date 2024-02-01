TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Adıyaman FK kendi sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor maçından 1 puan aldı.

Yozgatlı hemşehrimiz Polat Özkan’ın teknik direktörü olduğu Adıyaman FK, konuk ettiği Karacabey Belediyespor maçında 1-1 berabere kaldı.

1 puanla aldı 1

Maçın 30’uncu dakikasında Sefa Kara’nın attığı gol ile 1-0 öne geçen Adıyaman FK, 52’nci dakikada Berke’nin attığı gol ile berabere kaldı.

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1 puanla aldı

Maç sonrası değerlendirmede bulunan Adıyaman FK Teknik Direktörü Polat Özkan, “Uzatma dakikaları dahil 85 dakika 10 kişi oynadığımız müsabakada 1-0 öne geçip basit bir gol yiyerek sahadan 1-1 ile ayrıldık. Çok iyi mücadele eden sahaya yüreğini koyan takımımı tebrik ediyorum. 7 hafta sonra bizimle puan almak sevindirici inşallah bu hafta 3 puan alarak iyi oyunumuzun karşılığını alacağız” dedi.

Kaynak: Alpaslan Demir