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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Adıyaman FK kendi sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor maçından 1 puan aldı.

Yozgatlı hemşehrimiz Polat Özkan’ın teknik direktörü olduğu Adıyaman FK, konuk ettiği Karacabey Belediyespor maçında 1-1 berabere kaldı.

Maçın 30’uncu dakikasında Sefa Kara’nın attığı gol ile 1-0 öne geçen Adıyaman FK, 52’nci dakikada Berke’nin attığı gol ile berabere kaldı.

Maç sonrası değerlendirmede bulunan Adıyaman FK Teknik Direktörü Polat Özkan, “Uzatma dakikaları dahil 85 dakika 10 kişi oynadığımız müsabakada 1-0 öne geçip basit bir gol yiyerek sahadan 1-1 ile ayrıldık. Çok iyi mücadele eden sahaya yüreğini koyan takımımı tebrik ediyorum. 7 hafta sonra bizimle puan almak sevindirici inşallah bu hafta 3 puan alarak iyi oyunumuzun karşılığını alacağız” dedi.