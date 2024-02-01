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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ’’Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin’in katil zanlısı E.B.’nin yakalandığını bildirdi.

’Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih’te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.