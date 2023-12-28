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Karlı ve buzlu hava koşullarında güvenli bir sürüş için kış lastiklerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu sezon, kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek, sizi olası trafik kazalarından koruyabilir. İşte kış lastiklerinin özellikleri ve alırken dikkat edilmesi gereken noktalar:

Kış aylarında kar yağışı ve buzlanma, trafikte seyahat edenleri ciddi anlamda etkiliyor. Bu nedenle, kış aylarında meydana gelen trafik kazaları, kış lastiği kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ancak, kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli?

NEDEN KIŞ LASTİĞİ TAKMALIYIZ?

Ülkemizde, 1 Aralık itibariyle tüm araçlara kış lastiği takılması önerilmekte ve ticari araçlarda bu zorunluluk haline gelmiştir. Uzmanlara göre, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde lastikler sertleşir ve yaz lastiklerinin performansı düşer. Bu durum, yol tutuşunu azaltabilir, virajlarda savrulmalara ve fren mesafesinde artışa neden olabilir. Kış lastiği takarak, bu olumsuz etkileri minimize edebilir ve sürücü güvenliğinizi artırabilirsiniz.

KIŞ LASTİĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELER OLMALI?

Uzmanlar, kış lastiği seçiminde dikkate alınması gereken önemli özellikleri şu şekilde sıralıyor:

Diş Derinliği: Kış lastiklerinin diş derinliği 3 cm'nin altına düştüğünde değiştirilmesi gereklidir.

Takım Halinde Kullanım: Özellikle önden çekişli araçlarda, sadece ön veya arka tekerleklere değil, dört tekerleğe de kış lastiği takmak önemlidir. Böylece fren sırasında aracın savrulma riski azalır.

Raf Ömrü: Lastiklerin uygun şartlarda saklanması durumunda raf ömrü 10 yıl olabilir. Ancak araca takıldıktan sonra 4-5 yıl veya 40-50 bin kilometre sonra değiştirilmesi önerilir.

CAN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KULLANIN:

Son olarak uzmanlar, kış lastiği takmanın sadece bir zorunluluktan değil, aynı zamanda can güvenliğiniz için bir önlem olduğunu vurguluyor. Kış aylarında trafik kazalarını önlemek ve sürücü güvenliğini sağlamak adına kış lastiği kullanımına özen gösterilmelidir.