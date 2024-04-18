Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası, Yozgat dahil 13 ilden 400 sporcunun katılımıyla Kırşehir'de başladı.

Hirfanlı Barajı kıyısındaki Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda başlayan bölge şampiyonasında Kırşehir'in yanı sıra Eskişehir, Konya, Aksaray, Ankara, Çankırı, Karaman, Niğde, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir'den 400 sporcu mücadele ediyor.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, spor müsabakalarında kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerlerinin öne çıktığını söyledi.

Şahin, "Anadolu'nun maya şehri Kırşehir'de farklı kentlerden gençleri ağırlıyoruz. Futbol, basketbol, masa tenisi müsabakaları yapacağız. Gençlerimizin burada yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kazanacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kırıkkale ve Çankırı gençlik merkezleri arasında oynan futbol, Yozgat ve Karaman arasında yapılan basketbol müsabakasıyla şampiyona başladı.

Futbol, basketbol ve masa tenisi olmak üzere 3 branşta gerçekleştirilen şampiyona 5 gün sürecek.