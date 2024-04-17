Sakarya İlkokulu 4-A sınıfı halkoyunları gurubu halkoyunları okul sporları ve kulüp yarışmalarında 4 kupa ile döndü.
Düzenlenen yarışmalarda 1’inci olan Sakarya İlkokulu 4-A sınıfı halkoyunları gurubu Bölgeler Halk Oyunları yarışmasında ilimizi temsil edecek.
Sakarya İlkokulu 4-A sınıfı halkoyunları ekibi Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ı makamında ziyaret etti.
Başarılarından dolayı okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden İl Müdürü Altınkaynak bölge yarışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: Haber Merkezi