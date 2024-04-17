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Sakarya İlkokulu 4-A sınıfı  halkoyunları gurubu halkoyunları okul sporları ve kulüp yarışmalarında 4 kupa ile döndü.

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Düzenlenen yarışmalarda 1’inci olan Sakarya İlkokulu 4-A sınıfı  halkoyunları gurubu Bölgeler Halk Oyunları yarışmasında ilimizi temsil edecek.

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Sakarya İlkokulu 4-A sınıfı  halkoyunları ekibi Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ı  makamında ziyaret etti.

Kupayla Döndüler

Başarılarından dolayı okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eden İl Müdürü Altınkaynak bölge yarışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi