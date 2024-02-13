Yozgatlı Sporcular Başarıya Imza Attı

Antalya'da düzenlenen ve 7 bin sporcunun katıldığı Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü sporcuları ve Yozgat Halk Eğitimi kursiyerleri, önemli bir başarı elde etti.

Yarışmada, Yozgat’ı temsil eden Betül Zararsız, 50 kilo büyük bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Ceylin Leyla Gör ise 65 kilo yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Vali Mehmet Ali Özkan, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Mustafa Zararsız'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Vali Özkan, sporcuların elde ettiği bu başarının Yozgat için gurur verici olduğunu belirtti ve desteklerinin devam edeceğini vurguladı.