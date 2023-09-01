Yozgatlı sporcu İsmail Uzuner ile Türkiye’nin en iyi dövüşçüleri Glory ve Enfusion liglerinin en iyi dövüşçülerine karşı Türkiye’yi WFA liginde temsil edecek.

İstanbul’da 6 Eylül 2023 tarihinde saat 20.00’da başlayacak yarışma kapsamında mücadele edecek olan İsmail Uzuner, Faslı rakibi EliasLaghzauoı ile karşı karşıya gelecek.

Yozgatlı yarışmacı İsmail Uzuner, Kenan Günaydın, Mücahit Kulak, Funda Alkayış gibi Türkiye’nin seçkin sporcuları WFA yarışmasında ter dökecek.

Yarışmaya 8 Türk sporcu 8 ise yabancı sporcu olmak üzere 16 sporcu katılım sağlayacak.

“MAÇ ZAMANIMI BEKLİYORUM”

Hemşehrimiz İsmail Uzuner, yapılacak olan yarışma ile ilgili bilgi vererek gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Yarışmaya nasıl hazırlandığını anlatan Uzuner, “Bu yarışmaya günde çift antrenman yaparak hazırlandım. Artık yarışma haftasındayız bir gün dinlenme birgün antrenman şeklinde yapıyorum.Teknik, taktik ve konsdisyon olarak oldukça iyi durumdayım. Maça hazırım artık maç zamanını bekliyorum” dedi.

Yarışmanın amacının Türk sporunu ve sporcusunu tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyen Uzuner, WFA yarışmasının 6 Eylül Çarşamba akşamı yapılacağını aktardı.

Organizasyona katılım sağlayan sporcuların yaş aralığının 19-38 olduğunu bildiren Uzuner, yarışmaya 6 farklı ülkeden katılım sağlanacağını dile getirdi.

Uzuner, katılım sağlayan ülke isimlerini ise şu şekilde sıraladı; Fas, Rusya, Almanya, Hollanda, Belerus, Moldova.

WFA’nın Kurucusunun ise Hasan Uysal söyleyen ve 2019 tarihinden bu yana yapılan yarışmanın amacından da bahseden Uzuner, Türk sporcularının gücünü, kalitesini, tekniği ve istikrarını tüm dünyaya tanıtıp Türklerin istedikleri bir şeyde ne kadar iyi ve yenilmez bir ruha sahip olduğunu göstermek olduğunu ifade etti.

İSMAİL UZUNER

1985 Yozgat doğumludur. İki yaşında İstanbul’a gelen Uzuner, 1995 yılında henüz on yaşındayken spora başladı. Spor hayatına Kung Fu ile başlayan İsmail Uzuner, 3 yıl boyunca Kung Fu yaptı. İlerleyen zamanlarda Wushu Tao stilinde müsabakalara çıkmış ve 7 yıl üst üste şampiyon oldu. Sanda dalında ise 2012'de Avrupa ikincisi, 2013'de Dünya üçüncüsü ve 2014'de Avrupa Şampiyonu oldu. Wushu Tao’dan sonra spora Sanda, MuayThai ve Kick Boks ile devam etti.

İsmail Uzuner, “Yüregin Kadar” yarışmasına katılmasının ardından dikkat çeken isim oldu.

“Hayatındaki insanların sana güvenebilmesi için gereken ilk adım, senin kendine güvenmendir” mottosunu kendisine felsefe edindiğini söyleyen İsmail Uzuner, kendisini “Korkak biri değilsen savaşırsın ve iyiysen kazanırsın” sözleriyle ifade ettiğini aktardı. Melike Aslı Arslan