Geçtiğimiz hafta motorine yapılan zammın hemen ardından, LPG fiyatlarına yeni bir zammın yolda olduğu sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre 5 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girebilir. Beklenen zam miktarının ise 1.25 lira olması tahmin ediliyor.

Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, LPG'nin litre fiyatı 16.15 liraya yükselecek. Şu an için Yozgat’ta geçerli olan fiyatlar şu şekilde:

LPG: 16.57 lira

Motorin: 38.63 lira

Benzin: 37.46 lira

Artan enerji maliyetleri ve uluslararası enerji piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle, akaryakıt fiyatlarındaki bu sürekli artışlar, tüketicileri ve endüstriyi yakından ilgilendirmeye devam ediyor. LPG fiyatlarındaki olası artışlar, araç sahipleri ve sanayi sektörünü yakından takip etmeye yönlendiriyor. Haber Merkezi