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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek, şehadetinin 8’inci yıl dönümünde Aydıncık’ta dualarla anıldı.

1 Şubat 2016 tarihinde şehadete erişen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Şimşek şehadetinin 8’inci yıl dönümünde rahmet ve dualarla anıldı. Aydıncık İlçe Merkez Caminde Mevlid-i Şerif ve ilçedeki tüm camilerde eş zamanlı olarak Yasin-i Şerifler okundu.

Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım ve beraberindeki heyet şehit kabrini ziyaret ettikten sonra ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Aydın, “Şehidimize Allah'tan rahmet diliyor bizlere bıraktığı emanete emin sıfatıyla sahip çıkabilmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.