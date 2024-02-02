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Yozgat İl Müftülüğü Şevval ayı umre kayıtları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

2 tur şeklinde gerçekleştirilecek olan umre programında ilk turun kayıtları 07 Mart 2024 tarihinde son bulurken 2’nci tur kayıtları ise 14 Mart 2024 tarihinde son bulacak.

BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ

Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Muhasebe Koordinatörlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin olarak yatıracaklardır.

Ücretler Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası şubelerinden yatırılabilecektir.

Ücretini yatıran umre yolcuları il ve ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e- devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceklerdir.

Umre yolcusu 2023-2024 umre kayıt form dilekçesini 2 nüsha halinde doldurarak ilgili müftülüğe teslim edecektir.

Müftülüğe geçerlilik süresi en az bir yıl olan pasaport teslim edilecektir.

Umre yolcusu banka dekontu ile birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık merkezlerinden berine giderek, Konjuge Meningokoksit Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını umre süresi boyunca yanında bulunduracaktır.

MÜFTÜLÜK BİLGİLENDİRDİ

Yozgat İl Müftülüğü tarafından Şevval ayı umresi için başvuru yapmak isteyen vatandaşları bilgilendirdi.

Müftülük tarafından açıklamada, “Kayıtlar için acele ediniz, kontenjanlar son başvuru tarihinden önce dolabilmektedir. Uçakların gidiş geliş tarihlerinde yoğunluk, slot durumu veya olağan dışı durumlar ve diğer etkenler sebebiyle değişiklik olabilmektedir. Bu gibi istisnai durumlarda kafilelerin uçuşları broşür dışına çıkılarak en fazla 7 gün önce veya sonrasına planlama yapılabilecektir. Herhangi bir sebeple umre vizesi alındıktan sonra vazgeçen ziyaretçilerden umre vize ücreti kesintisi yapılacaktır. Aynı ilden kayıt yaptırıp farklı havalimanı seçenler iç hat bağlantısı imkan olmaması durumunda kayıt yapılan ilin seyahat şartlarına uygun hareket edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığı belirtilen programların iptaline, gidiş ve dönüş tarihlerinde değişiklik yapmaya ve gerekli hallerde her türlü tedbiri almaya yetkilidir” ifadeleri kullandı.