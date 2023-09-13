İYİ Parti, 2024 yerel seçimleri için aday belirleme sürecini başlatıyor. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel merkezde yapılan GİK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve merak edilen soruları yanıtladı.

HALKIN TERCİHLERİ ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

İYİ Parti, Türkiye genelinde 81 il ve ilçede, kendi adaylarının belirlenmesi için teşkilat görüşlerinin yanı sıra halkın eğilim ve tercihlerini de dikkate alacak. Adayların belirlenmesi süreci, parti Başkanlık Divanı tarafından yönetilecek.

İSTANBUL VE ANKARA'DA MERAKLI BEKLEYİŞ

Zorlu, gazetecilerin "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da desteklenecek mi?" sorusuna net bir cevap vermedi. Ancak GİK toplantısının metnini okuduğunuzda, İYİ Parti'nin yerel seçimlerde parlayan yıldız olacağına dair net bir ifade bulunduğunu belirtti.

Aday belirleme sürecine ilişkin alınan kararların oy birliğiyle kabul edildiği açıklandı. Farklı görüşlere rağmen yüksek oy çoğunluğuyla karar alındığı belirtildi.

Zorlu, Türk siyasetinin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade etti. İYİ Parti'nin Türk milletinin desteğiyle kıskaç siyasetine karşı duruş sergilediğini ve kendi adaylarını belirleyerek milletin karşısına çıkacaklarını vurguladı. Türk milletinin İYİ Parti'ye verdiği destekle kıskaç siyasetinin son bulacağını söyledi.

İTTİFAKLAR VE GENEL BAŞKANIN ROLÜ

Zorlu, GİK toplantısı sonucunda olası ittifaklar için Genel Başkan Meral Akşener'e görüşme ve inisiyatif kullanma yetkisinin verilip verilmediği sorusuna "Başkanlık Divanımıza bu yetki verildi. Hatta birkaç il belediye başkan adayımızın tespit edilmesi söz konusu. Bunlarla ilgili Sayın Genel Başkan'ımızın belki ilerleyen günlerde açıklaması olabilir. Ama somut olarak GİK, Başkanlık Divanımızı yetkilendirdi. Divan da önümüzdeki hafta veya günlerde bu gündemle toplanabilir." şeklinde yanıt verdi.

GİK TOPLANTISINDA GÖRÜŞ FARKLILIKLARI

GİK toplantısında itirazların gündeme geldiği sorusu üzerine Zorlu, birkaç arkadaşlarının farklı görüşlerinin olduğunu ancak bu görüşlerin metnin tamamının reddedilmesi anlamına gelmediğini belirtti. Görüşlerin sadece bazı bölümlerini içeren tavsiyeler olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)