Türkiye’yi WFA liginde temsil eden İsmail Uzuner, Faslı rakibi Elias Laghzauoı ile karşı karşıya gelerek Kick Boks’taki ustalığını konuşturdu.

Yozgatlı Kick Boks, MuayThai ve Wushu sporcusu hemşehrimiz İsmail Uzuner, İstanbul Tuzla Viaport Marina Açık Alanında Warriors Fight Arena (WFA) yarışması kapsamında İstanbul’da yapılan Kickboxing Night’ta ringe çıktı.

Yozgat'ın gururu ve Kick Boks, MuayThai ve Wushu alanlarında başarılı bir sporcu olan İsmail Uzuner, son zaferini İstanbul Tuzla Viaport Marina Açık Alanı'nda düzenlenen Warriors Fight Arena (WFA) Kickboxing Night etkinliğinde elde etti.

Türkiye'yi WFA liginde temsil eden İsmail Uzuner, cesur bir performans sergileyerek Faslı rakibi Elias Laghzauoı ile karşı karşıya geldi. Ringdeki ustalığıyla büyüleyen Yozgatlı sporcumuz, WFA yarışması sırasında ter döktü ve rakibi Elias Laghzauoı'ya karşı zafer kazandı.

Başarılı bir mücadele sonucunda İsmail Uzuner, Faslı rakibini mağlup ederek sporseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Spor dünyasının bu yetenekli ismi olan İsmail Uzuner, gelecekteki başarıları için de umut vaat ediyor. (Melike Aslı Arslan)