Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 7 Eylül 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.8195 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8171 liradan, satış fiyatı ise 26.8221 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8027 TL'den yapan euro şu anda 28.7781 TL alış ve 28.8273 TL satış fiyatına sahip.