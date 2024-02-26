Altın, yüzyıllardır en popüler yatırım aracı olmuştur. Yatırımcısına kazanç sağlayan altın, ayrıca takı olarak da kullanılmıştır.

Yeni birikim yapmaya başlayanlar ancak değerlendirmek isteyenler dikkat!

1 gram altının ne kadar değerli olduğunu düşünmeyin, bu fikir ilginizi çekebilir.

Kuyumcu vitrinlerinde yer alan altın bilezikler ve bileklikler, genellikle kadınlar tarafından tercih edilir.

Bir altın bileziğim olsun diyorsanız, 1 gram bile yeterli olabilir. Gram cinsinden bilezikler şu sıralar çok popüler.

İpe takılan gram altın, zarif bir bilezik olarak kolunuzu süsler. İşçilik maliyeti neredeyse yoktur.

1 gram altınınızı ipli bilezik olarak takabilirsiniz. Biraz daha gösterişli görünmesini isterseniz, altın zincir de ekleyebilirsiniz.

22 Şubat tarihinde gram altın fiyatı 2 bin 32 TL'dir.