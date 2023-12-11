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Düzenlenecek olan eğitimlerle gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini artırılarak, onları iş hayatına hazırladıklarını belirten Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bu eğitimler, gençlerin ufuklarını açarak, iş yaşamında ve geleceğin dünyasında kendilerinden neler beklendiğini görmelerini sağlamaktır” dedi.

Eğitimle alakalı bir açıklama yapan Başkan Uğuz, “Kendini geliştirmek, önce kendini tanımaktan başlar. İnsan kendinde bulunan özellikleri önce bir listeler. Duruş, karakter, davranış, hırs, korkular, kaçtıklarımız, inançlarımız, olmasını istediklerimiz, olanlar, olmayanlar, gerçekler, aslında bizim öyle olmasını isteyip gerçekte hayali yansıttıklarımız şeklinde daha da uzayabilen içeriklere sahip bir liste. Bu liste aslında insanın kendi gerçekleriyle yüzleşme listesidir. Kendini doğru tanımak için yaptığı, gelişim sürecinin ilk adımlarından biridir. Kendini geliştirmek isteyen gençler, bazen nereden başlayacakları konusunda takılı kalırlar. Çeşitli yöntemleri araştırırlar. Kitap okurlar ya da internetten araştırma yaparlar. Uygulamalar yapılır ve sonucunda kişisel gelişim süreci başlar. Bu atölyede gençlerin kendini geliştirmelerinin yöntemlerinden bahsedeceğiz. Kişisel gelişim sürecinde nelere dikkat edilir? Kendini nasıl geliştirir? Ne nedir? Kendini geliştirmek nasıl bir süreçtir? İş Dünyasına Geçiş Atölyesi: Kariyer Planlama katılımcıların temel kariyer hazırlığı becerileri ve konuları hakkında bilgi edinmeleri için eğitim ve uygulama fırsatları sunmayı hedeflemektedir. Bu atölye ile öğrenci ve mezunlarımıza kariyer planlamasında yardımcı olmak ve iş arayışı süresince destek olmak amacıyla çeşitli konularda atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir“ ifadelerini kullandı.

Atölye detayları hakkında da bilgiler veren Uğuz şunları söyledi: “Atölyeye Yozgat Merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Atölye Sorgun'da gerçekleştirilecektir. Atölye 10:00'da başlayıp, 16:00'de tamamlanacaktır. Atölyenin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Atölyeye 17-27 yaş aralığında bulunan tüm gençler katılım sağlayabilir. Atölye ücretsizdir. Atölyeyi başarıyla tamamlayanlara Katılım Belgesi verilecektir. Sınırsız çay, kahve ve ikramlar ile öğle yemeği tarafımızca ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır.”