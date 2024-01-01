Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvuruları devam ediyor! Desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler, 2 Ocak 2024'e kadar başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık müdürlüklerine veya e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler.

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Üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin takibi ve desteklerden faydalanabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında, 2024 üretim yılı için başvuruların 2 Ocak 2024 tarihine kadar alınması gerekiyor. Bu süre zarfında çiftçiler, başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine bizzat giderek ya da e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

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E-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunacak olanlar arasında, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıt yaptıran ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayacak olan üreticiler de bulunmaktadır. 2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül Cuma günü başlamış olup, 2 Ocak 2024 mesai bitimine kadar devam edecektir.

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Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 2024 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçiler, ürün güncelleme başvurularını 2024 yılı Şubat ayı içerisinde e-Devlet üzerinden ya da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi