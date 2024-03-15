Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına af geleceğini açıklayarak milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarına ilişkin önemli bir gelişme hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Erdursun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Erdursun, vergi borçlarında 'af' çıkacağına dair umut verici bir iddia ortaya attı.

2024'ün ikinci döneminde tekrar bir yapılandırma yasasının çıkabileceğini belirten Erdursun, bu durumun vergi borcu olan vatandaşlar için büyük bir fırsat olacağını ifade etti.

Geçmişteki benzer yapılandırma yasalarından da bahseden Erdursun, vergi ve sigorta prim borçlarının belirli bir kısmının silinebileceğini, ancak bu durumun bir af değil, borçların yeniden yapılandırılması olduğunu vurguladı.

Erdursun'un paylaşımında, 2022 yılında geçerli olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'dan da bahsedildi. Bu yasaya göre vergi ve sigorta prim borçlarının yapılandırılabileceği belirtildi.

Erdursun, vergi borçlarının düzenli ödenemediği durumlarda borçların hızla büyüdüğünü, banka hesaplarının bloke edildiğini ve e-haciz işlemlerinin arttığını dile getirdi. Ayrıca, işyeri kapanışlarının arttığına ve yeni işletme açma oranlarının düştüğüne dikkat çekti.

Sonuç olarak, Erdursun, mali konularda dikkatli olunması gerektiğini ve vergi düzenlemelerinde değişiklik olabileceğini belirtti. Yakın gelecekte vergi borçlarıyla ilgili yapılan değişiklikleri takip etmenin önemli olduğunu vurguladı.