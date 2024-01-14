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Türkiye genelinde yaklaşık 30 milyon aracın trafiğe kayıtlı olduğu bu dönemde, araç sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde yapılan yüzde 10'luk zam, araç sahiplerini etkilemeye başladı. İşte, Yozgatlı araç sahiplerini de ilgilendiren detaylar...

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyon civarında bulunurken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Şubat itibariyle zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde yüzde 10 oranında artış yapıldığını duyurdu.

SEDDK'nın açıklamasına göre, "14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 2024 yılı Ocak ayında belirlenen araç grupları ve kullanım türlerine göre uygulanan baz primler, Şubat 2024 itibarıyla yüzde 10 oranında artırılarak güncellenecek" ifadeleri kullanıldı.

ÖDEME YAPMAZSANIZ TRAFİKTEN MEN EDİLECEKSİNİZ!

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araç sahiplerinin araçları trafikten men edilecek. Araç sahibinin sigortasız olduğunun tespit edilmesi durumunda aşağıdaki adımlar izlenecek:

Ehliyet, Ruhsat ve Trafik Sigortası Kontrolü: Trafik kontrolü sırasında polis, aracın sürücüsünden ehliyet, araç ruhsatı ve güncel trafik sigortası poliçesini talep eder.

Poliçe Eksikse Araç Men Edilir: Eğer güncel bir trafik sigorta poliçesi bulunmuyorsa, araç trafikten men edilir.

Araç Park Alanına Çekilir: Men edilen araç, özel bir park alanına çekilir.

Sigorta Yaptırılana Kadar Tutulur: Aracınız, trafik sigortası yaptırılana kadar park alanında bekletilir.

Sigorta İşlemi Yapıldıktan Sonra Araç Teslim Alınır: Trafik sigortası işlemi tamamlandıktan sonra, aracın park ve çekici ücreti ödenerek teslim alınabilir.