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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Yozgat'tan umreye gidecek vatandaşlar için Umre Yolcuları bilgilendirme semineri düzenledi.

Umreye gidecek 118 vatandaşa Bilal Şahin Camii'nde düzenlenen seminerde Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti" ve "Yolculuğa Çıkmadan Önce Manevi Hazırlık ve Umrede Temel Sağlık Bilgileri" konularında ders verdi.

Seminerde “Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci”, “Ana Hatlarıyla Umre Menasiki”, “Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı”, “Hz. Peygamber (sav), Mescid-i Nebi ve Medine” ve “Kadınlara Özgü Haller” konuları da işlendi.

Seminere katılan vatandaşlarımızın umre ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için gerekli eğitimlerin verildiğini söyleyen Müftü Gülden, "Umre manevi bir yolculuktur ve bu yolculuğa çıkan her vatandaşımızın bu ibadeti en iyi şekilde yerine getirebilmesi için bilgilendirme seminerlerimiz büyük önem taşımaktadır'' ifadelerini kullandı.