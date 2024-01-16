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Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Aile Eğitim Programı Formatörü Sosyolog Merve Er, Televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının çocuk bakıcısı olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Er, “Ebeveynlerin çocukları ile birlikte etkili ve kaliteli zaman geçirmelidir” dedi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Aile Eğitim Programı Formatörü Sosyolog Merve Er tarafından, Yozgat Merkez Eyüp Sultan Kız Kuran Kursu’nda Çocuk Yetiştirmede Güncel Konulu isimli seminer gerçekleştirildi. Seminere Yozgat Müftülüğü Kuran Kursu kursiyerleri katılım sağladı.

Yozgat 2024 Yılı Eğitim Planı kapsamında Aile ve Sosyal Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) doğrultusunda düzenlenen seminerde katılımcılara “Çocuğun ekran karşısında olması onun için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Çocuklar bir günde ne kadar süreyi ekran karşısında geçirebilirler? Cinselliği çocuklara nasıl ve ne kadar anlatmalıyız? Çocuğu istismardan korumak için neler yapmak gerekir? Oyun çocuk için önemli midir? Akran zorbalığı nedir” konuları hakkında bilgi verildi.

Sosyolog Merve Er, yaptığı konuşmada, çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önlemenin temel unsurlarının ailede kazandırılacağını belirtti.

Er, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Daha bebek veya daha o çocuk düşüncesine mahremiyet eğitiminde yer olmadığına, annenin alt değiştirirken kimsenin olmadığı yerde bebeğin altını değiştirmesi, aile ve çevrenin çocuğu/bebeği severken öperken mahrem yerlerini öpmeden, dokunmadan sevmesi, ensest ve pedofili vakalarının arttığı günümüzde «onlar kardeş bir şey olmaz şeklinde asla düşünülmemelidir. Çocukların başkasının önünde kıyafetinin değiştirilmemesi gerektiği, soyunma ve giyinmede yalnızlık ilkesinin uygulanmasının önemi vurgulandı. Çocuklarımıza kıyafet seçerken yaşına uygun ve abartısız seçmeliyiz. Çocuklarda dijital mahremiyet bilinci kazandırılmalıdır. Çocuklara oyun sırasında kişisel bilgilerini paylaşmaması konusunda uyarılarda bulunulmalı ve çocuklar sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidirler. Çocuğun internette karşılaştığı her şeye inanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunun. Çocuklar sorgulayıcı yaklaşım sergilesin. Televizyon, bilgisayar ve cep telefonları çocuk bakıcısı olarak kullanılmamalı ebeveynler çocukları ile birlikte etkili ve kaliteli zaman geçirmeli. Akran zorbalığı: Bir ya da daha fazla öğrencinin bir başka öğrenciye (mağdura) sürekli olarak olumsuz eylemlerde bulunmasıdır. Fiziksel, sözel, duygusal ve siber zorbalık türleri bulunmaktadır. Zorbalığa maruz kalan çocuklar; Genellikle güvensiz ve kendilerini koruyamayan, pasif ve boyun eğici bir tarzları vardır. Utangaç ve içine kapanıktır. Çok arkadaşı yoktur. Genellikle aşırı koruyucu ailelerin çocuklarıdır. Farklı özelliklere sahip olabilir (kekemelik, gözlük kullanma, diş aparatı kullanma ve benzeri. Zorbalığa maruz kalan çocuklarda; Kısa dönemli fiziksel sorunlar (baş ağrıları, karnın ağrıması, kısa dönemli duygusal sorunlar (ara ara gelen ağlama isteği), okul kurallarına uymama isteği, devamsızlık yapma isteği, sosyal ilişkilerde azalma, arkadaşları ile görüşmek istememe, olumsuz benlik saygısı, kendisini sevmeme gibi belirtiler olabilir.”