Ankara’da yaşayan Yozgatlı 10 kadının bir araya gelerek kurmuş oldukları Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi 3’üncü gezisini düzenledi.

Çorum Evcikuzkışla Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile 3’üncü gezi Çorum iline düzenelenecek Pazar günü düzenlenecek olan gezide Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi üyeleri 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hitit Güneşi Hattuşaş ve tarihi, mekan ziyaretleri ile geçmişe kısa bire yolculuk yapacak.

Yapılacak olan gezi hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Salime Tarihçi, “Kültürel gezilerde kadın katılımını önemseyen ve öncelik veren kooperatifimiz, kar amacını değil kadın dayanışmasını ekonomik faaliyet olarak hedefine koymuştur. Özgür kadın güçlü kadın ve sağlıklı ürün sağlıklı nesiller hedefiyle kurulan kooperatifimizin amacı; geleneksel ürünleri şehre taşırken, göçle gelen kadınların duygu ve düşüncelerini kentle bütünleştirmek, ülkenin tarihi yerlerine geziler düzenleyerek hem eko turizmine katkı sunmak hem de kadınların sosyal-ekonomik hayata katılımını sağlamaktır. Kadının iş gücüne katılımını artırmak için projeler geliştiren kooperatifimiz, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin sunduğu eğitimlere katılmakta, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşuyla dayanışma içinde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.