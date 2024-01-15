Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye'nin mücevher ihracatı, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2023 yılında 7,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. En fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, onu Çorum takip etti. Ankara ise 4. sırada kendine yer buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2023 yılı mücevher ihracatına dair açıkladığı verilere göre, 7 milyar 640 milyon 637 bin dolarlık ihracatın büyük bir kısmı, 6,4 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldı. Çorum ise 1,4 milyar dolarlık mücevher ihracatı ile dikkat çekti. Ankara'nın mücevher ihracatı ise 36 milyon 361 bin dolar olarak kaydedildi.

İl bazında en yüksek mücevher ihracatını gerçekleştiren iller, TİM verilerine göre sırasıyla İstanbul, Çorum, Kastamonu ve Ankara oldu. İstanbul'dan yapılan 6 milyar 428 milyon 677 bin dolarlık mücevher ihracatıyla birinci sıradaki yerini korurken, Çorum 1 milyar 42 milyon 309 bin dolarlık ihracatla ikinci sıraya yerleşti. Kastamonu 50 milyon 958 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada bulunurken, Ankara 36 milyon 361 bin dolarlık mücevher ihracatı ile dördüncü sırayı aldı. Samsun ise 23 milyon 537 bin dolarlık mücevher ihracatıyla dikkat çekti.

Verilere göre, 2023 yılında mücevher sektöründe İstanbul'da bir önceki yıla göre 1 milyar 526 milyon 389 bin dolarlık bir artış yaşandı. Çorum'un ise aynı dönemde mücevher ihracatındaki artış 315 milyon 32 bin dolar olarak kaydedildi. Çorum'u, 7 milyon 102 bin dolarlık artışla İzmir, 2 milyon 307 bin dolarla Antalya ve 2 milyon 76 bin dolarla Adana takip etti.