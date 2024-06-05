Proje kapsamında yapılan etkinliklerde dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende derece giren öğrencilere Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlayan tarafından ödülleri takdim edildi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin tarafından başlatılan ve Türkiye geneli tüm okul kademelerini kapsayan ‘Dilimizin Zenginlikleri’ projesi, Yozgat ili öğrencileriyle gerçekleştirildi.

Proje kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize hediyeleri, İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Orhan Ergün Çağlayan tarafından Bozok Toplantı Salonunda yapılan törenle takdim edildi. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Öğrencilerimize başarılı çalışmalarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.