Yozgat’a komşu Çorum'un Alaca ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda mahsur kalan yaşlı kadın helikopterle kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, İmat köyünde yaşayan 72 yaşındaki Arife Yılmaz mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

AFAD ve jandarma ekipleri sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmaları sonunda yaşlı kadına ormanlık alanda ulaştı. Yaşı kalanın kadının bulunduğu alana sağlık ekiplerinin ambulansla bölgeye girememesi üzerine bölgeye hava ambulansı sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, helikopterle Çorum'a sevk edildi.

Fuar alanında hazır bekleyen ambulansa alınan talihsiz kadın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.