Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Nisan ayında Kırıkkale, Konya ve Erzincan illerinde toplam 577 konut inşa edeceğini duyurdu.

TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Nisan ayında toplamda 577 konutun inşasını gerçekleştirecek. Projenin toplam maliyeti 523 milyon lirayı buluyor.

PROJENİN MALİYETİ 523 MİLYON 453 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Bu konutlar Kırıkkale, Konya ve Erzincan illerinde yer alacak. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayata geçirilecek proje kapsamında 214 konut, 1 adet 4 dükkânlı ticaret merkezi ve 1 adet cami inşa edilecek. Dünkü ihaleyle Refahiye'deki projenin maliyeti 523 milyon 453 bin lira olarak belirlendi. İHA