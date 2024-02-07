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Aydıncık ilçesinde yer alan Yozgat’ın en önemli turizm değerlerinden Kazankaya Kanyonu’nda tanrıça Kibele kabartması bulunuyor.

Aydıncık ilçesinin gizemli güzelliklerinden biri olan Kazankaya Kanyonu, Yozgat'ın en önemli turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz kanyonda, tanrıça Kibele'ye ait 2 bin yıllık bir kabartma bulunuyor.

Kazankaya Kanyonu'nun uzunluğu 10 kilometre olup, güneyinde bin 363 metre yüksekliğindeki Alan Dağları ve batısında Malbelen Tepesi bulunur. Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı'nın aktığı bu vadi, her iki yanında yükselen kayalıklar ve tarihi kalıntılarla dikkat çekiyor.

Kanyonun duvarlarında, 2 bin yıl öncesine dayanan bir döneme ait olan Kibele kabartması yer alır. Bereket ve bolluğun sembolü olarak bilinen bu kabartma, niş içerisinde özenle yapılmış. 3.16 metrelik devasa boyutlarıyla dikkat çeken tanrıça Kibele kabartması, Çekerek Irmağı'nın diğer yanındaki kayalıklar üzerinde yükselen kaleye doğru bakar.

Aydıncık ilçesinde bulunan bu büyülü kanyon, ziyaretçilerini tarihi ve doğal bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. Yozgat'ın turizm potansiyeline önemli katkı sağlayan Kazankaya Kanyonu, Kibele kabartmasıyla birlikte ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatmaya devam ediyor.