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Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ligin güçlü ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden devirdi.

Erkekler Voleybol İkinci Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Sorgun Belediyespor, rakip tanımıyor. Sahasında oynadığı maçta ligin şampiyonluktaki iddialı ekiplerinden biri olan Konya Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenen temsilcimiz zirvedeki yerini koruyarak haftayı kapattı.

Lige süper başlayan tek yenilgisini Karapınar Anadolu Leoparları takımına karşı alan sonraki maçlarının tamamını kazanan ve ligde zirvede yer alan ekibimiz üçüncü sırada bulunan ve liderlik iddaısını sürdüren rakibine geçit vermedi. Rakibi karşısında çok üstün bir oyun sergileyen ekibimiz sahadan 3-0 üstün ayrılarak ligdeki galibiyet sayısını 10'a çıkarttı. Aldığı ve verdiği set sayılarına göre de rakiplerine büyük üstünlük kuran temsilcimiz 9 maçı 3-0 kazanarak bu alanda da önemli bir başarı yüzdesi elde etti.