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Yozgat’ın yetiştirdiği tecrübeli teknik adam Polat Özkan TFF 2. Lig ekibi Adıyamanspor FK ile anlaştı.

Başarılı Teknik Direktör Polat Özkan, Yozgat’ta ve diğer illerde birçok takımlarda başarılara imza atmıştı.

Polat Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin köklü ve büyük camiası 2. Lig ekibi Adıyaman FK ile teknik direktör olarak anlaşmış bulunmaktayım. Transferimde büyük emek veren Sait Aybak başkanıma çok teşekkür ederim. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur” diye konuştu.