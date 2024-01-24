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Çekerek Kaymakamlığı tarafından 1996 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan Jandarma Ulaştırma Er Ali Arslan'ın şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Mevlid-i Şerif'in okunmasında emeği geçen ilçe kaymakamlığına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve mevlide katılan tüm Yozgatlılara teşekkür etti.

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Vali Özkan, “Şehidimizin ruhu şad, cennet makamı âli olsun” dedi.