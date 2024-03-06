Hentbol Kadınlar Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü yıldız takımının rakipleri belli oldu.

Elazığ’da başlayan Yıldız Kızlar Yarı Final Türkiye hentbol şampiyonasında mücadele edecek olan veren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü’nün rakipleri belli oldu. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda Yozgat temsilcisi Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü, Şırnak Cizre Yıldızlar Spor Kulübü, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü, Batman 1955 Belediye, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 5 takımın mücadele ettiği müsabakalarda ilk iki sırayı alan takımlar Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.