Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlar mantar zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Açıklamada, doğada yetişen mantarların zehirli olabileceği vurgulanırken yenmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelerin görülebileceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğada yetişen mantarlar zehirli olabilir ve yenmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeler görülebilir. Zehirlenme belirtileri mantarın türüne göre değişir. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) aranmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

“10 BİNİN ÜZERİNDE MANTAR ÇEŞİDİ VAR”

Mantar tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı açıklamada, “Uzmanlar yabani mantarların tüketen kişiyi ölüme kadar götürebildiğini ifade ederek dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Doğada bulunan 10 binin üzerinde mantar çeşidinin 100'den fazlası toksik düzeyde. Yabani mantar yerine kültür mantarı tercih edilmeli. Zehirli mantar tüketildikten 2-6 saat sonra etkileri görülebilir. Mantar yedikten sonra bulantı ve kusma, karın ağrısı, ishal gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalı. Paketli, üretim ve son tüketim tarihleri yazan, ambalajı bozulmamış, deformasyona uğramamış mantarlar tüketilmeli. ‘Hayvanların yediği mantar onları öldürmezse bize de bir sıkıntı olmaz', 'Kendi bahçemizde yetişen mantar, bir sıkıntı olmaz', 'Her zaman yediğim mantar hep aynı mantar', 'Ben mantarı çok iyi ayırt edebiliyorum' gibi düşünülmemeli” ifadelerine yer verildi.