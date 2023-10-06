Yıllardır Yozgat’ta aktarlık mesleğini sürdüren Fahri Yenice, kış aylarında ortaya çıkan hastalıkların daha çabuk atlatılması ve sağlıklı bir kış geçirilebilmesi için bazı önerilerde bulundu.

Baharatların birçok hastalıktan korunma ve vücut direncini artırmada oldukça etkili olduğunu ifade eden Yenice, “Malum kış ayları geliyor, havalar soğumaya başladı ve bu dönemde vücudu dinç tutacak takviye gerekiyor. Baharat karışımı ürün, özellikle öksürük, grip, nezle ve birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Baharat karışımı içerisinde çörek otu, zerdeçal, karabiber, çok az toz tatlı biber, toz acı biber ve zencefil yer alıyor. Bu karışım bal, yoğurt ya da sıcak suyla tüketebilir. Sabah güne başlarken aç karınla alınır" dedi.

Bu baharatların mikroplardan koruyucu ve C vitamini açısından çok zengin olduğunu ifade eden Yenice, “Çörek otu çok önemlidir. İçinde timokinon olduğu için aynı zamanda kalp damar sağlığında da iyidir. Karabiber, zerdeçalı aynı zamanda aktifleştiren bir baharattır. Mikroplardan koruyucu ve C vitamini açısından çok zengin olan toz acı biber, zencefil ve sumak. Bu 6 baharatı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.



ÇOCUKLAR İÇİNDE ÖNEMLİ

Bu karışımın, özellikle ilkokula giden çocuklara balla beraber karıştırdığında beğenerek tüketeceğini söyleyen Yenice, “Tarif ettiğim bu karışımı yapın bir kavanoz içinde hazır halde bulundurun. İyice karıştırdığınızda emin olduktan sonra yaklaşık şöyle bir çay kaşığı kadarını başka bir kabın içine koyun ve bunu yoğurtla, ister balla, ister sıcak suyla karıştırın. Aç karnına bunu direkt tüketin. Çörek otu, zerdeçal, karabiber, toz acı biber, zencefil ve sumak. Bunların hepsi faydalı ürünler. Bunlardan hepsinden az az miktarda karıştırın, karabiber ve acı biberden daha az koyun. Bu karışıma en fazla zerdeçal konulacak” dedi. (Ahmet Ayverdi)