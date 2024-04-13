Evelik, develik ve labada otu olarak da bilinen efelik otu, Yozgat’ta bahar mevsimiyle birlikte sofralarda eksik edilmiyor. Vatandaşlar efelik otunu doğadan büyük bir titizlikle topluyor. Özellikle dağlık alanlarda ve yol kenarlarında yetişen efelik otunu vatandaşlar toplamaya hazırlanıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen efelik otunu toplamak için tatlı bir telaş içerisine giren vatandaşlar, efelik otunun hem sarmasını yapıyor, hem çorba olarak tüketiyor hem de kavurup hamur işlerinin içerisine katıyorlar.

PAZARDA SATARAK EV EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Her yıl vatandaşlar topladıkları otları kendileri tükettikleri gibi pazarda satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. C vitamini açısından zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar ile mücadelede etkili olan efelik otu, romatizmal ağrılara iyi geldiği gibi egzama, kaşıntı ve mantar hastalıklarının iyileşmesinde de kullanılıyor.

Vatandaşlar, her yıl mayıs ayında yetişen efelik otunu toplamak için köylere gittiklerini bu senede mayıs ayında aynı şekilde köylerine giderek toplayacaklarını belirtiyor.

Efelik otunun ilkbahar mevsimi ile birlikte doğada kendiliğinden yetiştiğini belirten bir vatandaş, “Efelik otu Yozgat’ta sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ben de her yıl mayıs ayında köyde, dağda, yol kenarında eşimle birlikte efelik otunu toplamaya gidiyorum. Efelik otunun özellikle sarmasını yapıyoruz, çok güzel oluyor. Severek tüketiyoruz. C vitamini açısından zengin olduğu için özellikle topluyoruz. Efelik otu vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlıyor” dedi.

EFELİK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İştah açıcı özelliğe sahip olan efelik, kilo alma problemi olan ve sağlıksız derece zayıf kişiler için doğal bir alternatiftir. Sabahları tüketildiğinde gün boyu iştah açıcı etkisini gösterir; ancak uzun süre tüketilmemelidir.

Kan ve bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynar. Boşaltım sisteminde problem yaşayan hemoroid hastaları için oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.

Mevsiminde taze olarak tüketildiğinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Efelik otu ile hazırlanan macun, egzama, mantar ve kaşıntı gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır, çıbanların daha kısa sürede temizlenmesine katkı sağlar.

Romatizmal rahatsızlıklarda ve kadın hastalıklarında fayda sağladığı söylenmektedir.

İshal olma durumunda, efelik çayı hazırlayıp içebilirsiniz, ancak günde 1 bardaktan fazlasını tüketmemeniz daha sağlıklı olacaktır.