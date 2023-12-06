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Kazankaya Kanyonu’nu turizme kazandırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlayabilmek sebebiyle Turizm Rotası Projesi hazırlanmıştı. Peki, bu proje ile kanyon ne kadar değişecek?

Yozgat Kazankaya Kanyonu, eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Şimdi ise, bu muazzam kanyonun turizme kazandırılması amacıyla "Turizm Rotası Projesi" hayata geçirilecek.

Turizm Rotası Projesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım Orman Bakanlığı işbirliğiyle desteklenecek ve bölgenin turistik potansiyelini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında Kazankaya Kanyonu'na bir dizi yenilik getirilecek.

Yapılacak olan projede; yürüyüş yolları, kayalardan geçişlerde engeller, kamp alanları, rafting bölgeleri, açık seyir alanları ve özellikle dikkat çeken camlı seyir terası yer alacak. Tasarlanan projede, camlı seyir terasından bakıldığında Çorum ve Kazankaya manzarası gözler önüne serilecek.

Kazankaya Kanyonu'nun bu projenin tamamlanmasıyla Yozgat turizminde yeni bir dönem başlayacak. Proje, bölgeye ve ülke turizmine katkı sağlayacak, aynı zamanda Yozgat'ın doğa turizminin merkezi olma potansiyelini ortaya çıkaracak.

İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yozgatlılar ve ziyaretçiler, Çorum ve Kazankaya tarafını görebilecekleri özel bir cam terasın keyfini çıkarabilecekler. Projenin ihalesi ise merakla bekleniyor. İhale tarihi netleşmedi ancak proje tamamlandığında bölgeye kazandırılacak yeni turistik mekanın vatandaşların ilgisini çekeceği şüphesiz.

Proje hakkında bilgi veren yetkililer, "Yozgat ili Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde bulunan kanyonun Eko turizm olarak potansiyelinin geliştirilmesi, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm değeri oluşturulması ve ilçe halkının ekonomik kalkınmasına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütmektir. Proje 2 etap şeklinde uygulanacak olup, toplam proje kapsamında 240 metresi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu olmak üzere 1,85 km yürüyüş rotası oluşturulacaktır" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kazankaya Kanyonu, sadece Yozgat'ın değil, Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkan bir destinasyon olacak.