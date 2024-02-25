Sargın'ın rehberliğindeki kurs, her yaştan katılımcıya hitap ederken, doğal vaketa derisinin eşsiz dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.

Katılımcılar, öncelikle kalıp çıkarma tekniklerini öğrenirken, daha sonra elde saraç tekniğiyle yapılan dikiş işlemleriyle becerilerini pekiştiriyorlar. Özellikle vaketa deri ve crazy deri gibi yumuşak boyalı deri çeşitleri üzerinde yapılan çalışmalar, katılımcılara gerçek sığır derisiyle işlemenin inceliklerini sunuyor.

Deri işlemeciliği kursunda, çantalar, kemerler, laptop çantaları, cüzdanlar gibi pratik ürünlerin yanı sıra abajur, kalemlik, gözlük kılıfı gibi günlük yaşamda kullanılabilecek estetik ürünler de üretiliyor. Neslihan Sargın'ın liderliğindeki kursta 18 öğrenci, deri işleme sanatını öğrenmenin keyfini ve heyecanını yaşarken, yaratıcılıklarını keşfetme imkanı buluyorlar.

Deri işlemeciliği kursu, geleneksel el sanatlarına ilgi duyanlar için olduğu kadar modern tasarım anlayışını benimseyenler için de ideal bir platform sunuyor. Sargın, el emeği ile tasarlanmış ürünlerin özel bir değer taşıdığını vurgulayarak, kursun katılımcılara bu değeri keşfetme fırsatı sunduğunu belirtiyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi'ndeki deri işlemeciliği kursu, geleneksel sanatları sürdürmek isteyenlerle yeni beceriler kazanmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Neslihan Sargın'ın ifadelerine göre, kurs büyük ilgi görüyor ve katılımcılar el becerilerini geliştirirken keyifli zaman geçiriyorlar.