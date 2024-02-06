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İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve yer bilimci olan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem gerçekliğiyle yüzleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle Tokat, Sivas, Amasya ve Çorum gibi Yozgat'ın komşu illerini vurgulayan Görür, bu bölgelerde depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, yaptığı açıklamada, "Depreme dirençli kentlerin önemi giderek artıyor. Ülkemizdeki deprem gerçekliğiyle yüzleşmeliyiz ve buna uygun önlemler almalıyız." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Doğu Anadolu Fayı'nın önemine de vurgu yapan Görür, bu fay hattının zamanı geldiğinde büyük bir depreme neden olabileceğini ve bölge halkının bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu belirtti.

Görür, "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"ndaki konuşmasında, Türkiye'de ilk kez 'Dirençli Kentler' kavramını gündeme getirdiğini dile getirdi. Ayrıca, birçok siyasi figürün ve belediye başkan adayının "dirençli kentler" vaadinde bulunduğunu belirten Görür, bu durumun 6 Şubat depremi gibi acı olaylar sonrasında arttığını ifade etti.

Deprem konusundaki uyarılarını sürdüren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın ciddiyetine dikkat çekerek, bu fay hattının zamanı geldiğinde büyük bir depreme neden olabileceğini ve bölge halkının bu gerçekle yüzleştiğini belirtti.

Görür, "Bu coğrafyada, 13,6 milyon sene önce deprem mekanizması oluştu. 13,6 milyon seneden beri depremler devam ediyor. Daha milyonlarca yıl devam edecek. O yüzden bu ülkenin bir numaralı gündemi deprem olmalı." diyerek, deprem gerçeğinin önemine vurgu yaptı.