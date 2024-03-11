Yastık altında doları olanlara ecel terleri döktürecek gelişme! Merkez Bankası artık tamamen yasaklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ani kur artışlarını kontrol altına almak amacıyla hayata geçirdiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor.

21 Aralık 2021'de başlatılan KKM, yaz aylarında hazine'yi zor durumda bıraktı ve TCMB'nin ödeme sürecini başlattı.

KKM'den çıkışların durma noktasına geldiği bu dönemde, TCMB'nin yeni bir uygulama üzerinde çalıştığı söyleniyor.

AK Parti iktidarı tarafından kur artışlarını önlemek için kullanılan KKM, zamanla ekonomi yönetimi için bir sorun haline geldi. Yaz aylarında ise yeni ekonomi yönetimi göreve başladı ve KKM'ye yönelik değişikliklere gidildi.

31 Mart seçimleri öncesi TCMB, günlük ortalama 800 milyon adet rezerv satışı yaparak piyasalara müdahale ediyor. Ancak KKM'den çıkışların yavaşlaması, KKM'nin tasfiye edilmesi planlarını olumsuz etkiliyor. Son olarak, 1 Ocak'ta TL'ye dönüşen KKM hesaplarının açılması yasaklandı ve Merkez Bankası'nın yeni adımlar atması bekleniyor.

KKM'nin 28 haftadır üst üste düşüş gösterdiği ve haftalık yüzde 3.1 oranında düşüşle tüm zamanların rekorunu kırdığı bildirildi. Ancak son üç haftadaki düşüşler, ekonomi yönetimini endişelendiriyor.

Uzmanlar, KKM'deki düşüşün önemli bir kısmının Türk lirasına dönüştürülen hesaplardan kaynaklandığını belirtiyor.

Ekonomist Yalçın Karatepe, KKM'de kalan paranın büyük bir bölümünün döviz cinsi hesaplarda bulunduğunu ve tüm varlıklarının KKM'de devam ettiğini vurguluyor.

2023 yılının ilk yarısında döviz talebini kısıtlamayı hedefleyen hükümet, seçimlerin ardından göreve getirilen yeni ekonomi yönetimi ile KKM'ye olan ilgiyi azaltmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz aylarda alınan zorunlu önlemlerin ardından, TCMB, KKM hesaplarına yönelik yeni bir değişiklik yapmamıştır. Ancak ödeme süreçlerindeki düşüş hızının devam etmesi, yeni ve radikal önlemlerin gerekliliğini ortaya koyuyor.

Ekonomistler, ilerleyen haftalarda KKM hesapları için kombiyo vergisi ve kar elde edilen bilgi için küçük vergilendirmelerin getirilebileceğine dikkat çekiyor. Ancak bu kısıtlamaların bireysel kişiler yerine şirketlere uygulanabileceği belirtiliyor.