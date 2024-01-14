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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye’nin global turizm tanım platformu olan Go Türkiye’de, Mehmet Doğan tarafından çekilen Akdağmadeni ormanlarının bazı fotoğrafları paylaşıldı.

Mehmet Doğan’a ait Akdağmadeni ormanlarının fotoğraflarını paylaşan Go Türkiye tarafından vatandaşlar bu güzelliği görmeye davet edildi.

Akdağmadeni ormanlarının fotoğrafları Go Türkiye’de şu not ile paylaşıldı;

“Burada doğanın özünün tadını çıkaracaksınız. Yozgat’ta tarih ve doğanın birleştiği, Türkiye’nin olağanüstü coğrafyasının vazgeçilmez bir parçası haline getiren keşfe ve takdire davetiye çıkaran Akdağmadeni’nin büyüleyici vahşi doğasını keşfedin.”

AKDAĞMADENİ ORMANLARI

Mehmet Doğan’ın muhteşem fotoğraflarıyla taçlandırdığı Akdağmadeni ormanları, Yozgat'ın doğal güzelliklerini zirveye taşıyor.

Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlar, Yozgat’a ayrı bir değer katmakla kalmayıp bölge genelinde eşsiz bir güzellik sunuyor.

Son olarak global turizm tanım platformu olan Go Türkiye’de paylaşılan Akdağmadeni ormanının güzellikleri 3 milyon takipçiye ulaştırıldı.

Yozgat'ın doğal zenginliklerini temsil eden bir yeşil hazine olan Akdağmadeni ormanları, sadece estetik bir güzellik sunmakla kalmayıp, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin nadir örneklerine ev sahipliği yapıyor.

Doğaseverlerin uğrak noktası olabilecek olan Akdağmadeni ormanları, genç bir yaşa sahiptir.

Akdağmadeni ormanlarında yaban hayatı da oldukça zengindir. Kızıl geyikler, kurt, ayı, vaşak ve domuz, bölgedeki başlıca vahşi yaşamı temsil eder. İç Anadolu'nun ciğeri konumundaki ormanlarda, birçok endemik bitki de yetişmektedir. Ayrıca, doğal su kaynakları bakımından zengin olan ormanlarda birçok noktada akan dereler ve doğasever vatandaşlar tarafından inşa edilmiş güzel çeşmeler bulunur.